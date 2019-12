Diabetes também pode causar cegueira

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Incapacidade do pâncreas em produzir a quantidade necessária de insulina para o corpo, a diabetes é uma doença muito conhecida. Entretanto, nem todos sabem as causas e as complicações que ela provoca. Esse desconhecimento, aliás, é um fator prejudicial para quem deseja conquistar a tão sonhada qualidade de vida, prevenindo assim contra determinados problemas de saúde.

Entre as complicações causadas pela diabetes está a cegueira. Ela ocorre pelo aumento da quantidade de açúcar no sangue. Com isso, os vasos sanguíneos dos olhos são prejudicados. Aliás, manchas e falta de foco podem ocorrer por conta de problemas causados na região ocular chamada mácula.

Casos

Advertisement

Continua depois da publicidade

A diabetes causa aumento anormal do açúcar ou da glicose no sangue. Apesar de ser mais frequente nos casos do tipo 1, qualquer tipo de diabetes pode causar doença ocular. Dessa forma, engana-se quem pensa que apenas quem sofre com a doença desde a infância corre o risco de perder a visão.

Sintomas gerais

Alguns sintomas são característicos. Normalmente, a diabetes provoca mais fome e sede, além do aumento da vontade por doces. Sonolência, dores generalizadas, formigamentos e dormências, nervosismo e indisposição também fazem parte da lista.

Prevenção

Advertisement

Como alguns sintomas são relacionados ao dia a dia tumultuado, alguns costumam ignorar o fato e, assim, retardam o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento. Por isso, o ideal é procurar um médico para fazer exames de rotina periódicos.

Além disso, manter uma dieta equilibrada e a prática de atividade física são as medidas mais efetivas para a prevenção, garantindo assim a tão sonhada qualidade de vida.

Júnior Batista

Estadao Conteudo

Copyright © 2019 Estadão. Todos os direitos reservados.

Advertisement